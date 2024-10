Junior ganó en el escritorio lo que perdió en la cancha, Dimayor abrió puerta a la violencia

Resumen: Atlético Nacional no garantizó la seguridad en el partido contra Junior de Barranquilla, que terminó con más de 20 heridos, lo que llevó a la Dimayor a imponer sanciones. Nacional recibirá seis fechas a puerta cerrada, mientras que Junior tendrá parte de sus tribunas cerradas. Aunque muchos consideran las sanciones justas, hay preocupación por el precedente que sientan, ya que algunos hinchas creen que Junior se beneficia de un resultado administrativo a pesar de haber perdido en la cancha. Las decisiones de la Dimayor han generado debate sobre la efectividad de cerrar estadios para erradicar la violencia y si realmente se está abordando el problema de manera equitativa entre ambos equipos. La situación plantea interrogantes sobre cómo se puede garantizar la seguridad en los estadios colombianos en el futuro.

Atlético Nacional no brindó las garantías para que el partido entre ellos y Junior de Barranquilla, que lastimosamente terminó con más de 20 heridos, en lo que, según el fútbol, pintaba para goleada verde, terminara en paz.

Nacional, por no garantizar la seguridad y evitar que los hinchas de los dos equipos entraran navajas al Atanasio, no merece ganar lo que iba ganando en la cancha. Junior de Barranquilla, que estaba perdiendo en fútbol, tampoco.

La sanción de la Dimayor, que confirmó las seis fechas a puerta cerrada para el equipo local, y las seis fechas con parte de las tribunas del Metropolitano cerradas para Junior, son decisiones que para la gran mayoría de personas se consideran justas, aunque algunos creen que al equipo barranquillero también le debieron cerrar la plaza por completo.

La discrepancia que tienen los hinchas de Nacional, y que incluso tienen hinchas de casi todo el país, es que a Junior le den en el escritorio lo que perdió en la cancha. Y no es porque la norma no diga que es así, es porque los videos evidencian que quien realmente comenzó la trifulca fue la hinchada del cuadro ‘Tiburón’.

Eso no exime a Nacional de la responsabilidad. Claro que no. Pero la sanción de la Dimayor abrió una puerta gigantesca para que la violencia no pare en los estadios. Nacional, en condiciones normales, puede jugar entre 20 a 25 partidos de local en un año.

Con un torneo tan apretado, con Copa Colombia de por medio, la sanción durará dos meses a lo mucho. Para finales de noviembre la hinchada vuelve a la tribuna. ¿Cerrar el Atanasio seis fechas realmente erradicará a los violentos de los estadios?

La decisión de la Dimayor solo es drástica con una de las partes implicadas, no con las dos, y eso, por lo visto en redes sociales, está es incitando a más violencia.

La pregunta que muchos se están haciendo es la siguiente: si mi equipo está jugando de visitante, y va perdiendo, ¿Puedo apuñalar o agredir a la hinchada local, solo para que mi equipo gane en el escritorio?

Dimayor castigó a Nacional con justa razón, porque se lo merece, pero premió a Junior y marcó un precedente nefasto para el fútbol en Colombia.