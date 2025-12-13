Minuto30
  • ¿Junior campeón? La costa se ilusiona con la estrella 11 tras goleada al Deportes Tolima

    • ¿Junior campeón? La costa se ilusiona con la estrella 11 tras goleada al Deportes Tolima

    ¿Junior campeón? La costa se ilusiona con la estrella 11 tras goleada al Deportes Tolima
    ¡Junior golea 3-0 a Tolima en la final de ida! La costa sueña con la estrella 11; Ibagué busca una épica remontada. Foto: Junior FC
    Resumen: Junior de Barranquilla tomó una ventaja considerable en la final de la Liga al golear 3-0 a Deportes Tolima en el partido de ida, disputado ante más de 44.500 aficionados en un Metropolitano eufórico. La victoria se cimentó con un doblete de José Enamorado (minutos 5 y 67) y un gol de Bryan Castrillón (minuto 36), siendo el paraguayo Guillermo Paiva un artífice clave con dos asistencias, lo que desató la ilusión en Barranquilla por conseguir la estrella número 11. Aunque el resultado es contundente, la final se definirá en el partido de vuelta este martes, 16 de diciembre, a las 7:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde Deportes Tolima buscará una difícil, pero no imposible, remontada épica.

    Barranquilla se desborda en ilusión ante la posibilidad de conquistar la estrella número 11, luego de que el Junior de Barranquilla lograra una contundente victoria de 3-0 frente al Deportes Tolima en el partido de ida de la final de la Liga.

    El encuentro se disputó con un marco espectacular, al contar con la asistencia de más de 44.500 hinchas que presenciaron el dominio de su equipo en casa.

    La goleada se gestó desde temprano, abriendo el marcador al minuto 5 del compromiso con el primer tanto de la figura del partido, José Enamorado, quien aprovechó una asistencia de Guillermo Paiva.

    Paiva se erigió como un jugador clave en la ofensiva, al asistir también el segundo gol del equipo, obra de Bryan Castrillón al minuto 36.

    La fiesta en el estadio se selló con el 3-0 definitivo, nuevamente de José Enamorado, asistido en esta ocasión por Didier Moreno.

    ¿Junior campeón? La costa se ilusiona con la estrella 11 tras goleada al Deportes Tolima

    El contundente 3-0 de Junior parece darle una ventaja decisiva para alzarse con el título de la Liga.

    No obstante, el fútbol es impredecible y, aunque se antoja difícil, ahora el Deportes Tolima buscará en su casa una remontada épica que revierta el marcador y les otorgue el campeonato.

    Los sueños de los “Pijaos” están puestos en hacer historia y superar la adversidad.

    El desenlace de esta emocionante final se vivirá este martes, 16 de diciembre, con el partido de vuelta.

    La cita será en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde se definirá al campeón, con el pitazo inicial programado a las 7:30 de la noche.

