La centenaria historia de la Liga de Colombia está a punto de escribir un nuevo capítulo de oro, pues la edición actual de la final definirá al campeón número 100 del Fútbol Profesional Colombiano.

En estos 100 títulos disputados, la supremacía histórica ha estado marcada por gigantes como Atlético Nacional, el equipo más laureado con 18 estrellas.

Luego está Millonarios, que le sigue con 16 y América de Cali, que ostenta 15 campeonatos.

Este hito no solo representa una cifra redonda, sino la oportunidad de inscribirse de manera imborrable en la rica tradición del balompié nacional.

El principal aspirante a llevarse la histórica estrella 100 es el Junior de Barranquilla. El equipo ‘tiburón’ ha tomado una sólida ventaja de 3 goles en el partido de ida frente al Deportes Tolima, lo que lo convierte en el candidato más firme para alzar el trofeo.

¡Junior, el primer candidato! Se busca el campeón número 100 en el Fútbol Profesional Colombiano

De concretarse la victoria en el partido de vuelta, el cuadro currambero no solo se proclamaría como el campeón centenario, sino que además sumaría su onceavo título en la historia, consolidando su posición entre los grandes del país y desatando el carnaval en la capital del Atlántico.

No obstante, el Deportes Tolima buscará una hazaña que pase a la historia. A pesar del amplio marcador en contra, el equipo de Ibagué está obligado a buscar una remontada épica ante su afición, un logro que les permitiría alcanzar su cuarta estrella en el FPC.

La final del campeonato número 100 promete ser un duelo lleno de emoción y tensión, donde un equipo hará historia al coronarse, y el otro luchará hasta el final por evitarlo, dejando un legado memorable en esta edición especial de la liga.

