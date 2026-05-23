Alfredo Arias conseigue el paso de Junior a la final. Foto: Tomada de video

Resumen: A pesar de los "sosos" empates en el tiempo regular, la tanda de penales fue un espectáculo de precisión

Junior a la final: Vence a Santa Fe en una dramática serie de penales y enfrentará a Nacional

Minuto30.com .- Tras 180 minutos de una llave reñida y muy táctica, el Junior de Barranquilla consiguió su ansiado tiquete a la gran final del fútbol profesional colombiano, dejando en el camino a Independiente Santa Fe en una vibrante definición desde el punto penal.

El equipo «Tiburón» ahora se medirá ante Atlético Nacional para definir al nuevo campeón de Colombia.

Resumen de la llave (Marcador Global: 1-1)

El paso a la final tuvo que decidirse desde los doce pasos luego de dos encuentros donde reinó la paridad y faltaron las emociones en el tiempo reglamentario:

Partido de ida (Estadio El Campín): Empate 1-1.

Partido de vuelta (Estadio Metropolitano Roberto Meléndez): Empate 0-0.

La definición por penales: Teo se viste de héroe

A pesar de los «sosos» empates en el tiempo regular, la tanda de penales fue un espectáculo de precisión. Los jugadores de ambos equipos cobraron de manera brillante, manteniendo la tensión al máximo en el coloso de la Ciudadela.

El punto de quiebre llegó en el quinto y definitivo cobro para el conjunto cardenal. El experimentado atacante Hugo Rodallega erró su disparo, dejándole la mesa servida al ídolo barranquillero.

Fue Teófilo Gutiérrez quien asumió la responsabilidad y, con la frialdad que lo caracteriza, mandó el balón al fondo de la red para desatar la locura en el Metropolitano y darle al Junior la anhelada clasificación a la final.