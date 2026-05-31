Junio llega con buenas noticias: abren convocatoria para mejorar viviendas en Medellín

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Resumen: En junio, Isvimed realizará jornadas en distintas comunas y un corregimiento de Medellín para facilitar la preinscripción al subsidio de mejoramiento de vivienda. El programa busca apoyar a las familias en la adecuación de sus hogares con obras como reparación de baños, cocinas, redes eléctricas y pisos, con el fin de mejorar sus condiciones de habitabilidad y seguridad

Para junio, cientos de familias de distintos sectores de Medellín tendrán la posibilidad de iniciar el proceso para acceder al Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda, un programa que busca intervenir hogares que requieren adecuaciones para mejorar sus condiciones de habitabilidad y seguridad.

La estrategia será liderada por el Instituto Social de Hábitat y Vivienda de Medellín (Isvimed), que desarrollará jornadas presenciales de preinscripción en diferentes puntos de la ciudad con el propósito de acercar la oferta institucional a las comunidades y orientar a los ciudadanos interesados en participar de la convocatoria.

Las jornadas llegarán a siete comunas y un corregimiento

Las actividades se realizarán durante todo el mes de junio en las comunas Belén, Doce de Octubre, Aranjuez, Villa Hermosa, Robledo, Santa Cruz y San Javier, además del corregimiento San Cristóbal.

La atención se prestará en espacios comunitarios e institucionales habilitados para este fin, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Con estas jornadas, la entidad busca facilitar el acceso a la información y acompañar directamente a las familias interesadas en conocer los requisitos, documentos y pasos necesarios para postularse al subsidio.

El director de Isvimed, Óscar Andrés Cardona Cadavid, destacó la importancia de llevar este tipo de programas a los territorios.

“Seguimos recorriendo las comunas y corregimientos porque entendemos que una vivienda en mejores condiciones también representa tranquilidad, bienestar y nuevas oportunidades para las familias. Queremos que más ciudadanos conozcan esta convocatoria y participen en las jornadas de preinscripción”, señaló el funcionario.

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Las mejoras incluyen intervenciones dentro de las viviendas

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A través de esta convocatoria, los hogares seleccionados podrán acceder a diferentes tipos de adecuaciones orientadas a fortalecer las condiciones de habitabilidad.

Entre las intervenciones contempladas se encuentran mejoras en baños y cocinas, adecuaciones de redes eléctricas e hidrosanitarias, instalación de pisos y otras obras destinadas a optimizar los espacios de las viviendas.

La iniciativa hace parte de las acciones que adelanta la Administración Distrital para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, promoviendo entornos más seguros, funcionales y adecuados para sus habitantes.

Los beneficios de estas intervenciones han sido evidenciados por ciudadanos que ya han participado en programas similares impulsados por Isvimed.

“Mi casa estaba habitable, pero no tenía piso, no tenía una cocina tan bonita como la tengo ahora”, expresó Duberlina de Jesús González Muñoz, habitante de la comuna Popular y beneficiaria de la entidad.

Así pueden consultar los requisitos

Las personas interesadas en participar en la convocatoria podrán conocer la programación completa de las jornadas, así como los requisitos y documentos exigidos para la preinscripción, a través de los canales oficiales de Isvimed.

La información se encuentra disponible en la página web de la entidad y en sus redes sociales, donde también se publicarán detalles sobre los lugares de atención habilitados en cada comuna y corregimiento.