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    Julio Zuluaga nominado a premiso galardones brillantes

    Julio Zuluaga no solo interpreta melodías del ayer, las siente, las honra y las revive con una disciplina admirable

    Publicado por: SoloDuque

    Julio Zuluaga nominado a premiso galardones brillantes

    Resumen: Julio Zuluaga no solo interpreta melodías del ayer, las siente, las honra y las revive con una disciplina admirable. Incansable en sus ensayos, entregado en cada presentación, es de esos artistas que no negocian la pasión. Cada nota que canta lleva consigo una historia, un viaje a esas épocas donde la música tenía alma y mensaje.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Hablar de Julio Zuluaga es hablar de memoria, de sentimiento y de esas canciones que nunca pasan de moda, porque viven en el corazón de quienes las escuchan. Es afirmar, sin duda, que la música sigue viva en el recuerdo… y en su voz.

    Julio no solo interpreta melodías del ayer, las siente, las honra y las revive con una disciplina admirable. Incansable en sus ensayos, entregado en cada presentación, es de esos artistas que no negocian la pasión. Cada nota que canta lleva consigo una historia, un viaje a esas épocas donde la música tenía alma y mensaje.

    Reconocido como “La Voz del Ayer”, este bellanita ha sido nominado como compositor 2026 a los Premios Galardones Brillantes 2026 a nivel nacional, un logro que no llega por casualidad, sino como resultado de años de constancia, amor por el arte y una lucha diaria por mantener vigente ese repertorio hermoso que marcó generaciones.

    Pero su grandeza no se queda en los escenarios. Julio Zuluaga también construye huella desde lo humano. Junto a su compañera de vida, Stella Meléndez también artista, llevan alegría a centros de bienestar del adulto mayor, regalando momentos de nostalgia, sonrisas y compañía a quienes más lo necesitan. Un acto que habla más fuerte que cualquier aplauso.

    Su compañera musical en show del recuerdo, revive éxitos de grandes figuras como Ana Gabriel, Zury y Claudia de Colombia, entre otras voces inolvidables de la música de plancha y los años 80. Un espectáculo ideal para eventos, fiestas y celebraciones en los municipios de Colombia, donde la nostalgia se convierte en fiesta.

    Julio es, ante todo, una gran persona. De esas que entienden que el arte también es servicio, que cantar es sanar, y que la música puede mejorar la calidad de vida de muchos. Por eso, su nominación no solo se celebra, se valora como un reconocimiento merecido a su trayectoria, su entrega y su esencia.

    Hoy, desde cada rincón donde suena una canción del ayer, le decimos: felicitaciones Julio Zuluaga. Que sigan los escenarios, que no falten las canciones, y que tu voz continúe siendo puente entre generaciones.

    📞 Si deseas enviarle un mensaje de apoyo o pedirle una dedicatoria para un ser querido: 312 830 9552 Porque mientras existan artistas como él…
    la música del ayer jamás dejará de vivir.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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