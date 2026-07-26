Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Julio Zuluaga: del nerviosismo en la alfombra roja a la gloria de un Galardón Brillante Nacional

    Por: Roberto Antonio Caro Serna

    roberto antonio caro
    Julio Zuluaga: del nerviosismo en la alfombra roja a la gloria de un Galardón Brillante Nacional

    Resumen: Este galardón representa mucho más que un trofeo: es el resultado de años de trabajo, perseverancia y amor por la música

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Con el corazón acelerado y la emoción reflejada en su rostro, el artista Julio Zuluaga vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al recorrer la alfombra roja de los Galardones Brillantes, un escenario donde se reconoce el talento de grandes exponentes del país.

    Los nervios estuvieron presentes desde el primer instante, pero también la ilusión de representar con orgullo su música y el camino construido con esfuerzo, disciplina y dedicación. La espera terminó cuando su nombre fue anunciado como ganador, convirtiendo aquella incertidumbre en una inmensa alegría.

    «Ganarlo es algo muy importante en mi carrera artística. Me deja la sensación de que voy madurando y proyectándome a nivel nacional con mi música», expresó Julio Zuluaga, quien recibió el reconocimiento con gratitud y compromiso para seguir conquistando nuevos escenarios.

    Este galardón representa mucho más que un trofeo: es el resultado de años de trabajo, perseverancia y amor por la música, además de un impulso para continuar creciendo y llevando su talento a cada rincón de Colombia.

    La noche de los Galardones Brillantes quedará grabada como un capítulo inolvidable en la historia artística de Julio Zuluaga, quien hoy celebra un logro que fortalece su proyección nacional y confirma que los sueños se alcanzan con pasión y constancia.

    Author Signature
    Redacción Minuto30

    Lo que leas hoy en Minuto30... Mañana será noticia.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.