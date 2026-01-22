Julio Iglesias filtra chats de sus denunciantes para probar su inocencia

Resumen: Julio Iglesias, visiblemente molesto, aseguró que el uso de sus redes sociales es el único medio que le queda para dejar constancia de la "absoluta falsedad de los hechos denunciados"

Minuto30.com .- El icónico cantante español Julio Iglesias ha sacudido las redes sociales y el mundo jurídico al publicar un contundente comunicado acompañado de pruebas personales. Tras la negativa de la Fiscalía de España de permitirle el acceso formal a la denuncia y ejercer su defensa en el procedimiento, el artista decidió “litigar” en el tribunal de la opinión pública.

Dos extrabajadoras del hogar, que prestaron sus servicios en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas en 2021, lo acusan de agresión sexual y vejaciones, describiendo su experiencia como un “infierno” en el que se sentían “esclavas”.

Los chats del afecto: La contraofensiva de Julio

Para desvirtuar estas acusaciones, Iglesias compartió capturas de pantalla de mensajes recibidos entre 2021 y 2023, donde el tono de las denunciantes es de profundo cariño y gratitud:

“Te quiero mucho”: En abril de 2021, una de las mujeres le escribió: “Profesor, buenas noches… Gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas, todos los días a tu lado son valiosos”.

Preocupación constante: Mensajes de mayo y septiembre de 2021 muestran a una de ellas pendiente de su salud: “Cuando me necesites me llamas, estoy pendiente”.

Felicitaciones recientes: Incluso en septiembre de 2022, una de las denunciantes le escribió por su cumpleaños: “Te quiero. Siempre te recuerdo con cariño”.

El último contacto: Los mensajes más recientes publicados por el artista datan de enero de 2023, donde una de ellas se despide con un “I love you”.

“Falsedad absoluta”: El malestar de Julio Iglesias

Julio Iglesias, visiblemente molesto, aseguró que el uso de sus redes sociales es el único medio que le queda para dejar constancia de la “absoluta falsedad de los hechos denunciados”. Según el artista, el contraste entre el trato afectuoso de los mensajes y la gravedad de las denuncias presentadas años después ante la Audiencia Nacional es una prueba de que las acusaciones carecen de fundamento.

Un caso que divide opiniones

Mientras la defensa del cantante utiliza estos mensajes para demostrar una relación laboral armoniosa, los expertos legales advierten que, en casos de abuso, las víctimas a veces mantienen una fachada de normalidad por miedo o dependencia. Sin embargo, para los seguidores del “profesor”, estas pruebas son un alivio ante la gravedad de los señalamientos.