Cuando Julio Iglesias abre la boca en público suele ser para cantar. Pero acaba de hacerlo para salir en defensa de su exesposa, Isabel Preysler, que últimamente ha aparecido en los medios de comunicación por su ruptura con el escritor Mario Vargas Llosa.

“Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella”, le aseguró a la revista Hola, muy cercana a Preysler.

Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida.

“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”.

Vargas Llosa ha eludido hablar sobre la separación con Preysler, un tema que se ha aireado en todos los medios y programas rosas en España. Sin embargo, sí ha aparecido en imágenes al lado de su familia y su exesposa, Patricia Llosa.

Iglesias mantiene una relación con Miranda Rijnsburger desde hace más de tres décadas. Se casaron hace doce años y tienen cinco hijos.

Preysler, por su parte, llegó en 1969 a España. Su primer marido fue Julio Iglesias, que por esa época vivía una etapa dorada. Formaban una pareja que parecía idílica. Tras la ruptura con el cantante, se casó con Carlos Falcó, marqués de Griñón, de quien se separó en 1985 (él falleció en 2020). En 1988 Isabel anunció su matrimonio con el exministro Miguel Boyer. Estuvieron juntos hasta que este falleció en 2014.

“Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir”, señaló el cantante. Y las dijo.

