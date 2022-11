“Yo no me voy, me sacaron”: Julio Comesaña no seguirá como técnico del Junior

Noticia inesperada en el Junior de Barranquilla: Julio Comesaña no es más el director técnico del club, según anunció el mismo estratega en diálogo con El Heraldo y a los minutos el equipo por medio de un comunicado de prensa.

Lo controversial de la situación es que la decisión se toma en medio de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. Con tres fechas disputadas, el conjunto ‘tiburón’ es colero del Grupo A con un solo punto, producto de dos derrotas y un empate.

“No han informado todavía, pero sí es así el equipo tomó la decisión. Yo no me voy, a mí me sacan… Querían que terminara los cuadrangulares, pero, ¿estamos todos locos? Me voy y ya, listo, chao”, manifestó Comesaña.

Cabe recordar que el experimentado entrenador asumió las riendas del equipo a mediados de septiembre, como reemplazo del argentino Juan Cruz Real. Lo que quiere decir que duró solo dos meses en el cargo, tiempo en el que se convirtió en el subcampeón de la Copa Betplay y clasificó a los barranquilleros a las finales del torneo colombiano.

“Yo nunca pido explicaciones ni me las dieron tampoco (respecto a su salida). El señor Arteta me informó y punto. De Junior nunca me sorprende nada”, concluyó.