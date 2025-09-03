Julio César desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Julio César Escudero, de 58 años, fue reportado como desaparecido el 30 de agosto de 2025 en el barrio Enciso El Pinal, ubicado en Medellín, Antioquia.

Entre sus características físicas más destacadas se encuentra su contextura delgada, piel blanca, cabello corto, ondulado y de color negro. Su rostro es alargado, con nariz recta, ojos verdes de tamaño mediano y labios medianos. Una señal particular importante es la ausencia de sus dientes superiores.

El día de su desaparición vestía una camisa azul a cuadros y tenis de color negro.

