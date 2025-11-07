Julio César Agudelo desapareció en Medellín

Resumen: Julio César Agudelo, de 48 años de edad al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 5 de noviembre de 2025 en el barrio Robledo El Diamante, ubicado en la ciudad de Medellín , Antioquia.

Julio César Agudelo, de 48 años de edad al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 5 de noviembre de 2025 en el barrio Robledo El Diamante, ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquia.

El día de su desaparición, Julio César vestía una chaqueta de color verde militar, un pantalón jean azul oscuro y tenis de tela color negro.

En cuanto a sus características físicas, Julio César tiene una contextura robusta y piel trigueña. Es calvo, de rostro redondo, nariz recta y ojos grandes de color café. Su boca es grande y tiene labios de tamaño mediano.

