Julio Adrián González desapareció en Medellín

Resumen: Julio Adrián González Oria, de 40 años, sexo masculino y nacionalidad extranjera, se encuentra reportado como desaparecido. No se cuenta con información registrada sobre su identidad de género ni sobre señales particulares que permitan facilitar su identificación.
Julio Adrián González Oria, de 40 años, sexo masculino y nacionalidad extranjera, se encuentra reportado como desaparecido. No se cuenta con información registrada sobre su identidad de género ni sobre señales particulares que permitan facilitar su identificación.
Al momento de su desaparición vestía un jean azul oscuro y una camiseta tipo polo de color azul oscuro. Estas prendas constituyen las principales características de vestimenta conocidas y pueden ser de utilidad para su identificación.
La desaparición fue reportada el 8 de septiembre de 2026, en la Avenida Las Palmas. Hasta el momento, la información disponible corresponde a sus datos personales, características de vestimenta y lugar y fecha de desaparición.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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