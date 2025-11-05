Julieth Marcela Ciro desapareció en Medellín

Resumen: Julieth Marcela Ciro Contreras, de 37 años, se encuentra desaparecida desde el 3 de noviembre de 2025 en el Barrio Pablo VI de Medellín, Antioquia.

La información disponible indica que vestía una blusa color rosado y un pantalón jean negro al momento de su desaparición.

Se destaca que Julieth tiene una contextura mediana, piel blanca y cabello liso de color castaño oscuro, con longitud media. Su rostro es de forma ovalada, con nariz achatada, ojos cafés de tamaño mediano y boca de tamaño mediano con labios medianos.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

