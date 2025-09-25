Juliana Guerrero se defiende: ‘En teoría, no me van a quitar el título’

Resumen: Juliana Guerrero se defendió de la inminente anulación de su título universitario, negó irregularidades y culpó a la Fundación San José por los "temas internos". Se comprometió a presentar el Saber Pro.

En medio de la controversia por la inminente anulación de su título de contadora pública por la Fundación de Educación Superior San José, Juliana Guerrero se pronunció este jueves, 25 de septiembre, negando haber incurrido en irregularidades y responsabilizando a la institución.

Guerrero, quien actualmente es jefe de gabinete del Ministerio del Interior y cuyo nombramiento como viceministra de Juventudes está en pausa, sostuvo que el problema se debió a «temas internos» de la universidad que la habilitaron para graduarse sin la debida presentación de las pruebas Saber Pro.

«La verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de ella. A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue. En teoría, no me van a quitar el título», manifestó Guerrero, en entrevista con Noticias Caracol.

La funcionaria se comprometió a «cumplir con el requisito que falta», que es presentar el examen Saber Pro, para así «saldar esa obligación» y poder usar el título «sin problema».

Lea también: ‘Nacieron 453 mil bebés’: Colombia registra el peor año de natalidad de su historia

El escándalo destapa irregularidades y nexos políticos

La polémica alrededor del título de Juliana Guerrero se desató desde su nombramiento, con la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunciando que la funcionaria «en 15 días pasó de tener una hoja de vida sin pregrado, a tener un ‘título profesional'».

El abogado de la Fundación San José, Juan David Bazzani, confirmó la decisión de anular el diploma al no poder comprobar que Guerrero realizó la prueba Saber Pro, un requisito legal obligatorio.

Como consecuencia de esta situación, la Fundación San José destituyó a su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y a su equipo de trabajo, iniciando una investigación interna.

Más noticias de Colombia