La actriz Juliana Galvis generó un debate en redes sociales con una foto donde aparece golpeada.

La actriz de la televisión colombiana publicó una foto donde aparece con bastantes moretones en su cara, como si alguien la hubiera maltratado físicamente.

De acuerdo con lo que fue relatado por la actriz en redes sociales, la imagen fue tomada en 2019 cuando se encontraba participando en una producción nacional.

“Tuve mucho miedo en su momento de postear esta foto, NADIE me pegó aunque las dudas fueron muchas, estuve a punto de no ser Carolina Valencia por mi estupidez, pero… fui YO en un momento más de torpeza…. Me rompí la nariz, y saben qué? Me tapé, me maquillé, me cubrí, me avergoncé por nada… hoy la posteo porque solo puedo decir “qué carajos importa lo que el mundo piense? Qué importancia deben tener las redes sociales en nuestra vida? Si me pegaron, me caí, si fui o no… “coño de tu madre” VIVE! sin Importar el qué dirán!” Y repito, me pegué SOLA, y si me hubieran maltratado, el personaje estaría en la cárcel! Pinche qué dirán, pinche miedo….”, se lee textualmente en su publicación.

Juliana Galvis publicó foto llena de moretones