Juliana Andrea salió el 4 de octubre de Castilla sin rumbo conocido y su familia la busca ¿la ha visto?

Minuto30.com .- La familia de Juliana Andrea Henao Caro está viviendo horas de angustia tras su desaparición. La joven de 22 años fue vista por última vez el pasado 4 de octubre, cuando salió de su casa ubicada en el barrio Castilla sin rumbo conocido, en el noroccidente de la ciudad.

Juliana Andrea es de contextura delgada, piel blanca, cabello negro ondulado y ojos negros, mide aproximadamente 1.65 metros.

Un tatuaje puede ser la clave

La joven tiene un rasgo distintivo, un tatuaje de una serpiente en su brazo derecho.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón oscuro y tenis de color blanco.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero o que la haya visto después del 4 de octubre, por favor, comuníquese de inmediato con las autoridades o dé aviso a la Unidad de Desaparecidos 3185321745.

¡Comparta esta información para ayudar a su familia a encontrarla sana y salva!

Si considera improcedente esta búsqueda acuda personalmente a las autoriadades