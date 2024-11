El activista y actor Julián Román «dejó de consumir marihuana» por una paranoia en entrevista de «Los Impresentables».

En el programa y live show de los 40 Colombia, la emisora del grupo Prisa, Julián Román dejo ver muchos secretos de vida y pensamientos en varios temas. Valentina Taguado y Roberto Cardona se han convertido en el confesionario de las estrellas con mordaces y picantes preguntas que quedan en video en las redes. Allí Julián Román expresó acerca de cuáles son los contenidos en Facebook que no le gustan. De esta forma recordó «que los de los retos como escupirse en la boca e hizo una referencia a la Liendra». Ahí vinieron las risas de Taguado que ambientaron lo que vendría. «Lo de la boca dependen dónde y cómo». Para él no entendió el reto y de pronto pensó que esto no tiene ni patas, ni cabeza por estar grandecito. «No quiero ponerme mamerto» a lo que Cardona dijo que «la Liendra si tiene patas y cabeza».

Luego vino la pregunta de Valentina, sobre «qué es lo más preciado que tiene en la vida .. aparte de ella». Dejando en el aire que ahora ellos al parecer son más que amigos. Julián respondió que «su familia, sobrinos y su carrera que le ha servido en muchos aspectos como sus ataques de pánico y depresiones, ya que le han ayudado a salir adelante» expresó. El momento que ronda en redes, se centra también en la pregunta «¿fumas marihuana?» hecha por la DJ. El actor sin ocultar nada dijo que, «fumó mucho hasta que le daba paranoia y de un momento a otro le empezó a pegar mal«. Ahí recordó un suceso en un baño donde «cayó al suelo y se sentía perseguido». Según él fue su última vez ya le golpeaban la puerta y pensó que lo iban a matar y «fue horrible» sentenció.

A Román le gustan los realities

Finalmente, la entrevista de «Los Impresentables» pasó a si le gustaban los realities y compartió que lo han invitado y si le gustan. Además que lo han invitado a participar en «Master Chef», «Protagonistas de Novela» y nunca en «Duró Contra el Muro». Donde Cardona dijo que los participantes «parecen forrados y se ven feos»; Valentina Taguado intervino dicieno como «mero condón» entre risas. «Te puedo decir Juli» interpeló la DJ a lo que Julián Román dijo que «después de año y medio marica«.. Taguado «ah entonces te puedo decir AMOR«. Dejando en el aire que posiblemente estarían juntos. Cerrando la entrevista en redes dijo que admira a los chicos de «Fuck News».



