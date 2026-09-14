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    Julián Chaverra desapareció en el municipio de Remedios

    Fue visto por última vez en la vereda Santa Marta el 23 de mayo

    Publicado por: Juan Manuel

    Julian Chaverra Holguin
    Julián Chaverra desapareció en el municipio de Remedios

    Resumen: Julián Chaverra Holguín figura como desaparecido desde el 23 de mayo de 2026, cuando fue visto por última vez en la vereda Santa Marta, municipio de Remedios, Antioquia. Nació en Ebéjico, Antioquia, Colombia, el 18 de mayo de 2005 y tiene 21 años de edad.

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    Julián Chaverra Holguín figura como desaparecido desde el 23 de mayo de 2026, cuando fue visto por última vez en la vereda Santa Marta, municipio de Remedios, Antioquia. Nació en Ebéjico, Antioquia, Colombia, el 18 de mayo de 2005 y tiene 21 años de edad.

    Julián Chaverra Holguín es de sexo masculino, mide aproximadamente 1,74 metros, tiene tez blanca y contextura atlética. Presenta cabello castaño oscuro y ondulado, ojos castaño oscuro y como característica particular una cicatriz en la región bucal. No registra alias o apodo.

    Al momento de su desaparición vestía una camisa blanca, pantalón tipo jean de color azul y botas de caucho negras.

    5 BOLETIN Julian Chaverra Holguin

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