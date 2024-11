La actriz hizo una revelación de su ropa 25 años después del estreno de Notting Hill que fue una de las comedias románticas del cine.

«Honestamente, una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer fue tu película Notting Hill , 1999, interpretar a una actriz de cine» expresó Julia Roberts. Quien hizo una de las confesiones sobre interpretarse ella misma o al menos, «a la actriz de la que todos se enamorar en la película». «¡Me sentí tan incómoda! Quiero decir, hemos hablado de esto tantas veces, pero casi no acepté el papel porque me pareció… tan incómodo. Ni siquiera sabía cómo interpretarlo». De esta revelación de Julia Roberts se desprende que, a veces no se sienten cómodos los papeles y es ella dijo en una entrevista de INStyle que, «detestaba el disfraz que se suponía debía usar durante una de las escenas más famosas de la película«. La escena donde le tocaba pedirle a Hugh Grant (William Thacker) que la amara. Para ella fue el momento más real porque en ese momento era la Julia que pocos conocen y así se viste.

Julia Roberts confiesa que en esta escena es su ropa y no de la producción

Julia Roberts recordó que hizo una maniobra operativa con su chofer. «Mi conductor, el encantador Tommy, lo envié de regreso a mi departamento esa mañana». «Le dije: ‘Ve a mi habitación y saca esto, esto y esto de mi armario’. Y eran mis propias chanclas, mi linda falda de terciopelo azul, una camiseta y mi cárdigan». Incluso para hacerla más real ante Grant, Roberts se la jugó cambiando las líneas del guion.

Las comedias le encantan a Julia Roberts

Finalmente en la entrevista Roberts dejó claro que las comedias como género le encantan. Nunca se dio cuenta de la buena suerte que tuvo hasta que lo dejó atrás varias de ellas. En sus palabras «haber hecho Pretty Woman , Notting Hill y La boda de mi mejor amigo . No vienen una después del otra. Así que creo que tuve suerte» expresó la novia de Hollywood y sonrisa de cenicienta porque «le encanta hacer reír a la gente».



