¡Prográmese! Así se jugarán las fechas 3, 4 y 5 de la Liga BetPlay

La Dimayor hizo oficial la programación de las cruciales fechas 3, 4 y 5 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay II- 2025.

Con la fase decisiva en pleno desarrollo, los equipos ya conocen su calendario, el cual promete duelos vibrantes a mitad y fin de semana, definiendo los aspirantes al título.

La fecha 3 se disputará entre el martes 25 y el jueves 27 de noviembre. El Grupo B abrirá la jornada con el choque entre Santa Fe y Deportes Tolima el martes 25 a las 7:30 p.m.

El compromiso se desarrollará en El Campín, seguido por el encuentro del miércoles 26 entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza a las 6:30 p.m.

Por su parte, el Grupo A tendrá acción el miércoles 26 de noviembre con el juego de Atlético Nacional vs. Junior a las 8:30 p.m.

La fecha 3 se cierra el jueves 27 con el compromiso de América de Cali recibiendo al DIM a las 7:30 p.m. en el Pascual Guerrero.

El fin de semana llegará con la fecha 4, programada desde el sábado 29 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

Los encuentros de vuelta iniciarán con el Grupo B el sábado, arrancando con el juego del Tolima frente a Santa Fe a las 5:30 p.m. y Fortaleza vs. Bucaramanga a las 8:00 p.m.

El domingo 30, Junior recibirá a Atlético Nacional a las 6:30 p.m. en el Metropolitano, y la jornada se cerrará el lunes 1 de diciembre a las 8:00 p.m. con el vibrante juego entre el ‘Poderoso’ y América de Cali en el Atanasio Girardot.

La Fecha 5, que podría ser la penúltima y definitoria jornada para muchos, se llevará a cabo a mitad de la siguiente semana, entre el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre.

Aunque los horarios aún están por definir, los cruces prometen alta tensión. El Grupo B verá a Santa Fe enfrentar a Fortaleza, y Deportes Tolima jugará contra Atlético Bucaramanga.

Finalmente, el jueves 4 de diciembre, el Grupo A vivirá dos auténticos clásicos de la jornada.

Junior será anfitrión de América de Cali en Barranquilla, mientras que en Medellín se jugará uno de los duelos más atractivos de esta fase con Independiente Medellín recibiendo a Atlético Nacional.

