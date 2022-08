Jugar a no perder la clasificación

in

Terminada la rueda de prensa correspondiente al partido entre el Deportivo Independiente Medellín y el Deportes Tolima por la Copa Betplay, se puede concluir según lo expresado por el estratega rojo, que se planteó un partido tan solo para no perder la clasificación a la semifinal sin importar si se jugaba bien o mal como se evidenció en la cancha de juego.

Si bien el “Rockero” no fue literal en esta posición de juego, si fue claro en su argumento de aguantar un marcador que se tenía a favor, lo que llevó a presenciar por parte de la poderosa hinchada un partido sin emoción, donde las rechiflas y los reclamos al final de este encuentro, fueron la expresión por lo mal que jugó ante los Pijaos el “Equipo del Pueblo”.

Según el técnico escarlata el mensaje no era que el ‘Medallo’ se metiera atrás pero tampoco el de proponer un ataque contundente como para que se corriera el riesgo de que el equipo rival aprovechara un contragolpe y los cogiera mal parados.

Esta posición me recuerda un mensaje que leí en redes del poderoso seguidor Luis Hoyos quien manifestó en el transcurso de este partido en su cuenta de twitter, “Medellín no quiere y el Tolima no puede”. Puedo decir por ello que es la mejor descripción de este juego del “Rey de corazones” frente al “Vinotinto y oro.

Jugar a no perder siempre en el fútbol va a ser un condicionante para que un equipo se vea mal en la cancha y a esto le apostó el de la dorsal de la 22 sin importarle si agradaría o no a la poderosa hinchada. Primaba más para el estratega la clasificación que mostrar un onceno que le jugara a un rival de tú a tú que tiene oficio, juega bien parado en la cancha y tiene un recorrido futbolístico interesante como lo es este Tolima de Hernán Torres.

Tratar de tener un equipo compacto en el medio no le funcionó a González y más cuando un jugador baluarte en esta zona del campo presentó a mi consideración uno de los partidos más discretos que le haya podido ver desde que porta la ‘Sagrada’ como lo fue el “Vikingo” Arregui ante el Tolima. El hermano Daniel Torres estuvo mejor que el argentino, pero también estuvo errático en algunos pasajes del juego lo cual es entendible toda vez que apenas está llegando al equipo.

Decir que el Medellín buscaba tener poder ofensivo con un Diber Cambindo, es justificar por parte de David a un jugador que en cada partido se está mostrando limitado en la definición, tan solo se le ve fuerza para mover defensas y pare de contar puesto que es poco claro al momento de convertir un gol. Estoy casi seguro de que, para su infortunio, será el próximo objetivo de la poderosa hinchada tal cual lo han hecho con un Juan Guillermo Arboleda a quien las rechiflas y el malestar por su obligado ingreso a reemplazar al lesionado y desconocido Jordy, no se hicieron esperar.

Sigo creyendo en el proyecto de David González, pero de igual manera ha recaído la preocupación por no entender bien su idea de juego, ya son muchos partidos donde ha tenido la oportunidad de corregir sus errores como técnico, infortunadamente el tiempo corre y los resultados hasta ahora no se ven como lo espera la poderosa hinchada.

El próximo partido del Deportivo Independiente Medellín será frente al León capitalino, sumar tres puntos es la obligación si se quiere aspirar a estar en el selecto grupo de los ocho. Esperamos esta vez jugar a no perder porque de lo contrario, veríamos de nuevo un equipo como el que enfrentó al Deportes Tolima en la Copa Betplay en nuestra casa y eso no lo queremos presenciar de nuevo por lo menos en esta era de David González.