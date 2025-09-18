Jugadores del Mónaco se tuvieron que ‘empelotar’ en un avión previo al juego de Champions

Un inusual contratiempo marcó la previa del viaje del AS Mónaco a Bélgica para su encuentro de Champions League contra el Club Brujas.

En la tarde del miércoles, 17 de septiembre, los jugadores del equipo francés vivieron un incidente que rápidamente se volvió viral, obligándolos a alterar significativamente sus planes para el crucial compromiso europeo.

El insólito suceso se desencadenó a bordo de la aeronave que debía transportarlos. Un fallo en el sistema de aire acondicionado generó un calor sofocante e insostenible en la cabina.

La incomodidad y el aumento de la temperatura fueron tales que los futbolistas no encontraron otra solución más que despojarse de sus uniformes y prendas, quedando en ropa interior para mitigar el ambiente asfixiante.

La imagen de los jugadores semi-desnudos dentro del avión, luchando contra el calor, no tardó en captar la atención.

Al descender de la aeronave, mantuvieron su atuendo minimalista, y la peculiar estampa de los profesionales del fútbol quitándose la ropa por la emergencia le dio la vuelta a las redes sociales en cuestión de horas.

A pesar del infortunio, la situación fue, en general, tomada con humor por los jugadores y el cuerpo técnico.

No obstante, el problema del aire acondicionado no fue solo una anécdota incómoda. Por razones de seguridad y debido a la imposibilidad de solucionar el fallo a tiempo, el vuelo tuvo que ser cancelado.

Esta suspensión obligó a los jugadores a desembarcar de la aeronave, trastocando la logística y el itinerario de viaje planificado por el club.

Finalmente, el equipo tuvo que reorganizar su viaje a Bélgica, afectando su planificación de descanso y preparación previa al enfrentamiento.

El encuentro contra el Club Brujas, programado para el jueves 18 de septiembre en el estadio Jan Breydel, se mantiene en pie, pero la atípica «desvestida» forzada en el avión pasará a la historia.

