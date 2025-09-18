Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Jugadores del Mónaco se tuvieron que ‘empelotar’ en un avión previo al juego de Champions

    • Jugadores del Mónaco se tuvieron que ‘empelotar’ en un avión previo al juego de Champions

    Jugadores del Mónaco se tuvieron que ‘empelotar’ en un avión previo al juego de Champions
    Jugadores del AS Mónaco se desvisten en avión por calor extremo antes de partido de Champions League contra Club Brujas. Foto: Tomada de video
    Compartir:
    • Jugadores del Mónaco se tuvieron que ‘empelotar’ en un avión previo al juego de Champions

    Resumen: Un insólito fallo en el sistema de aire acondicionado del avión que transportaba al AS Mónaco a Bélgica para su partido de Champions League contra el Club Brujas forzó a los jugadores a despojarse de sus uniformes y quedarse en ropa interior para soportar el calor sofocante, un incidente que se viralizó rápidamente. El problema no fue solo una anécdota, ya que el vuelo tuvo que ser cancelado por seguridad, obligando al equipo a reorganizar su viaje y afectando su planificación para el crucial encuentro europeo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un inusual contratiempo marcó la previa del viaje del AS Mónaco a Bélgica para su encuentro de Champions League contra el Club Brujas.

    En la tarde del miércoles, 17 de septiembre, los jugadores del equipo francés vivieron un incidente que rápidamente se volvió viral, obligándolos a alterar significativamente sus planes para el crucial compromiso europeo.

    El insólito suceso se desencadenó a bordo de la aeronave que debía transportarlos. Un fallo en el sistema de aire acondicionado generó un calor sofocante e insostenible en la cabina.

    La incomodidad y el aumento de la temperatura fueron tales que los futbolistas no encontraron otra solución más que despojarse de sus uniformes y prendas, quedando en ropa interior para mitigar el ambiente asfixiante.

    La imagen de los jugadores semi-desnudos dentro del avión, luchando contra el calor, no tardó en captar la atención.

    Al descender de la aeronave, mantuvieron su atuendo minimalista, y la peculiar estampa de los profesionales del fútbol quitándose la ropa por la emergencia le dio la vuelta a las redes sociales en cuestión de horas.

    Jugadores del Mónaco se tuvieron que ‘empelotar’ en un avión previo al juego de Champions

    A pesar del infortunio, la situación fue, en general, tomada con humor por los jugadores y el cuerpo técnico.

    No obstante, el problema del aire acondicionado no fue solo una anécdota incómoda. Por razones de seguridad y debido a la imposibilidad de solucionar el fallo a tiempo, el vuelo tuvo que ser cancelado.

    Esta suspensión obligó a los jugadores a desembarcar de la aeronave, trastocando la logística y el itinerario de viaje planificado por el club.

    Finalmente, el equipo tuvo que reorganizar su viaje a Bélgica, afectando su planificación de descanso y preparación previa al enfrentamiento.

    El encuentro contra el Club Brujas, programado para el jueves 18 de septiembre en el estadio Jan Breydel, se mantiene en pie, pero la atípica «desvestida» forzada en el avión pasará a la historia.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Sub-20 colombiana muestra carácter y rescatar un empate ante Paraguay

    ¡Noche de Sudamericana! Once Caldas va por un cupo entre los 4 grandes del continente

    ¡Qué se vayan todos! Millonarios eliminado de la Copa por Envigado

    ¡Oro y Bronce! Colombia arrasa en el inicio de la ruta con Geiny Pájaro y Kollin Castro en el Mundial de Patinaje

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    Esposa de Vicente Sánchez, técnico uruguayo, calentó las redes sociales de Atlético Nacional

    Esposa de Vicente Sánchez, técnico uruguayo, calentó las redes sociales de Atlético Nacional

    ¡Leonel Álvarez descartado por enésima vez! Ya se conoce el nombre del nuevo técnico de Atlético Nacional

    ¡Leonel Álvarez descartado por enésima vez! Ya se conoce el nombre del nuevo técnico de Atlético Nacional

    ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    Leonel Álvarez arrasa en sondeo de Minuto30 sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional

    Leonel Álvarez arrasa en sondeo de Minuto30 sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]