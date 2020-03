Jugadores de Santa Fe, molestos por encuesta relacionada con sus salarios

Minuto30.com- Los jugadores de Independiente Santa Fe están molestos por la forma en la que han actuado las directivas del equipo, que a través de las redes sociales realizaron una encuesta entre sus hinchas, relacionada con los salarios de los futbolistas.

El ‘Expreso Rojo’ le preguntó a sus seguidores, si “teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club están de acuerdo con una reducción de salarios” de los integrantes del club.

En el enunciado aseguran que esta es una idea el presidente del equipo le propondrá al plantel profesional.

En consecuencia, los jugadores del equipo capitalino están muy molestos, más que con la idea de que les bajen el salario, con la forma en la que la institución ha manejado las cosas, pues para ellos de manera innecesaria se hizo público un tema de carácter privado.

“De eso no hay nada para decir, fue muy mal hecho hacer eso públicamente. No es el tema de bajar o no salarios, es la intención, la forma de hacerlo”, manifestó en diálogo con As Colombia un integrante del plantel, cuya identidad fue reservada, por su solicitud.

[Institucional 🇮🇩] Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club, nuestro presidente le propondrá al plantel profesional una reducción de sus salarios de acuerdo a sus ingresos. ¿Está de acuerdo con esta medida? — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 25, 2020

Para el entrevistado, “llegará el momento de negociar, mirar propuestas o no; tenemos que hablar primero los jugadores”.

Es evidente que el receso de la Liga tiene a los equipos en una complicada situación financiera, pero los jugadores no parecen partidarios de que se metan con sus salarios.

“Es un tema difícil, todos tenemos necesidades, obligaciones y deberes. No es un tema fácil para nadie, ni para ellos, ni para nosotros, ni para el que vende en la calle. Hay que esperar que pase esto y ver qué pasa” expresó otro de los consultados, quien también mantuvo oculta su identidad.