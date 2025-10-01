¡Pongan subtítulos! Jugadores de Colombia vivieron un gracioso momento al no entender el inglés del árbitro

El fútbol, ese hermoso deporte que une culturas y a veces, las confunde. Que se lo pregunten a Jordan Barrera y sus compañeros de la Selección Colombia Sub-20.

Estos quienes vivieron una montaña rusa emocional que solo un malentendido idiomático en un Mundial puede provocar.

Todo sucedió después de que el balón cruzara la red. El técnico de Arabia Saudita, con la tarjeta verde, solicitó al juez revisar una acción previa al gol con el que Colombia ganó.

A juicio de la selección de Arabia, hubo una falta previa al gol, por lo que la anotación, según ello, no se podía subir al marcador.

Sin embargo, el árbitro, en un impecable inglés, anunció su decisión.

La cara de los jugadores colombianos fue un poema: gestos de frustración, lamentos, manos a la cabeza.

Los colombianos, con su escaso inglés estaban seguros de que el árbitro les había anulado el gol.

Seguramente pensaron: «¿Pero qué dijo este señor? ¡Debió ser anulación, ese ‘gol’ en inglés suena terrible!», lo que desató risas en redes sociales y las tribunas.

La escena fue épica: el desconsuelo colectivo por una supuesta mala noticia.

Jordan Barrera, visiblemente molesto, fue uno de los que más se lamentó, al parecer convencido de que la «decisión final es ‘go home'» (váyanse a casa), en lugar del simple y bendito «Goal» (Gol).

Pero justo cuando la pena estaba a punto de instalarse en el césped, la verdad, más clara que la señalización de un centro del campo, se reveló.

El árbitro, con el gesto universalmente entendido del fútbol, señaló el centro del campo, indicando que el tanto era válido.

El lamento se disolvió en milésimas de segundo, transformándose en una explosión de alegría desenfrenada.

De un momento a otro, los jugadores de la ‘tricolor’ pasaron de la decepción a un festejo digno de campeonato.

La lección para los jóvenes talentos colombianos es clara: en el fútbol internacional, además de practicar los pases, toca repasar las clases de inglés, o al menos, esperar siempre la señal de la mitad de la cancha.

El incidente, que es ya viral, recuerda que a veces, la mejor comedia se escribe en una cancha de fútbol y tiene un final feliz.

Jordan Barrera y sus compañeros no entendieron el inglés del árbitro y pensaron que el gol de la Selección Colombia no era válido hasta que vieron la señalización Wilson Ganem pic.twitter.com/Gqk6yxkb2E — Cuid Sports (@cuidsports) September 30, 2025

