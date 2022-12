¡Prográmese! Estos son los jugadores colombianos que tendrán acción antes de que termine el 2022

in

Faltan tres días para que finalice el 2022; no obstante, la agenda futbolística antes de cerrar el año es bastante ajetreada, con la reanudación de la Liga de España y la jornada 18 de la Premier League, entre otras competencias que tendrán movimiento. Algunos futbolistas colombianos jugarán por estos días.

Agéndese con los siguientes partidos:

Jueves 29 de diciembre

La Liga

[11:00AM] Girona (Bernardo Espinosa) Vs. Rayo Vallecano (Falcao)

[3:00PM] Atlético Madrid Vs. Elche (Helibelton Palacios)

Ligue 1

[3:00PM] Niza Vs. Lens (Déiver Machado)

Viernes 30 de diciembre

La Liga

[1:15PM] Cádiz Vs. Almería (Luis Suárez)

Championship

[2:45PM] Birmigham Vs. Hull City (Óscar Estupiñán)

[2:45PM] Swansea City Vs. Watford (Yaser Asprilla)

Sábado 31 de diciembre

Premier League

[7:30AM] Wolverhampton (Yerson Mosquera) Vs. Manchester United

[10:00AM] Bournemouth (Jefferson Lerma) Vs. Crystal Palace

[10:00AM] Manchester City Vs. Everton (Yerry Mina)

LaLiga

[10:15AM] Villarreal (Johan Mojica) Vs. Valencia

Liga de Arabia

[12:30PM] Al Khaleej Vs. Al-Nassr (David Ospina)

Más noticias de Deportes