Jugadora de la selección rusa de balonmano falleció al saltar a un lago en Polonia

Ekaterina Koroleva de 20 años, jugadora de la selección rusa de balonmano playa, falleció el domingo 7 de julio al zambullirse en el lago Szelag Maly, de la localidad Stare Jablonki, en Polonia, esto justo después de participar en el campeonato europeo de dicho deporte llevado a cabo del 2 a 7.
Al parecer la joven estaba en una fiesta en la playa organizada por el hotel donde se hospedaba el equipo cerca al lugar del torneo y en medio de los tragos decidió junto a otros atletas saltar al lago desde un muelle donde es prohibido tirarse.
La joven saltó pero al regresar a la superficie notaron que no se movía por lo que una compañera del equipo la arrastró hasta la orilla y llamó a emergencias, pese a que le practicaron maniobras de reanimación Ekaterina falleció.
De acuerdo a medios rusos la causa de muerte sería una rotura de las vértebras del cuello causada al zambullirse en el agua.
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Заявление Федерации гандбола России / Statement of the Handball Federation of Russia ФГР окажет помощь семье Екатерины Королёвой. В воскресенье, 7 июля, погибла игрок женской сборной России по пляжному гандболу и клуба «Ставрополье» Екатерина Королёва. Трагедия случилась в польском Старе-Яблонки после завершения чемпионата Европы по пляжному гандболу. Федерация гандбола России находится в постоянном контакте с консульским отделом посольства России в Польше, а также с родственниками Екатерины Королёвой и предоставляет всю необходимую информацию. В ближайшее время будет решен вопрос о перевозке погибшей спортсменки на родину. ФГР возьмет на себя все расходы по организации похорон Екатерины Королёвой и окажет финансовую поддержку ее семье. Мы просим представителей СМИ максимально тактично отнестись к ситуации, воздержаться от публикаций собственных версий произошедшего и не распространять данные, не соответствующие действительности. Федерация гандбола России располагает всеми необходимыми сведениями о трагедии. Однако мы считаем неэтичным публиковать какую-либо информацию до завершения всех следственных и процессуальных действий. Окончательное официальное заключение будет сделано по результатам экспертизы, назначенной на 10 июля. Гибель талантливой молодой спортсменки стала трагедией для всей гандбольной семьи. ФГР получила соболезнования от Европейской федерации гандбола, ее президента Михаэля Видерера, вице-президента ЕГФ Предрага Бошковича, десятков коллег и партнеров. Письма со словами поддержки прислали федерации гандбола Испании, Азербайджана, Грузии и многих других стран. Общую боль разделяют игроки и болельщики со всего мира. Мы благодарны всем, кто остался неравнодушен к случившемуся. Федерация гандбола России еще раз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины Королёвой. Мы скорбим вместе с вами.