[VIDEO] “Siento que volví a nacer”: Jugador de la Selección Colombia Sub-17 tras ataque sicarial

Esta semana, Rafael Santos Mercado, de 17 años de edad, jugador de la selección Colombia de Fútbol sub 17, y que en la actualidad milita en el Real Cartagena, sobrevivió a un ataque sicarial que se presentó en Cartagena.

Los hechos se presentaron en una barbería ubicada en el barrio Playa Herrera, cuando un sujeto ingresó y arremetió contra uno de los barberos, mientras que el joven deportista fue herido en una pierna.

Momento del ataque sicarial en barbería de Cartagena:

Video cortesía

“El tipo entra y hace los disparos. Yo estaba al lado de la persona que asesinaron, cuando él dispara no siento nada, sin embargo, al momento de correr para huir siento que la pierna me falla y ahí es donde empiezo a cojear. Afuera de la barbería me doy cuenta que tengo el impacto en mi pierna derecha porque estoy sangrando bastante”, contó.

“La bala se me alojó en el fémur, por eso me van a operar. Confío en Dios que volveré a jugar, me dicen los médicos que con el favor de Dios no tendré problemas para seguir con mi tema futbolístico”, indicó Rafael.

El atacante cartagenero agradeció las palabras de apoyo que ha recibido desde el ataque sicarial, y reveló que su sueño es llegar a un equipo del fútbol mundial grande.

“De la Selección Colombia me llamaron, me dijeron que me recuperara y me concentrara en la recuperación. Yo estaba en el microciclo pensando en el Sudamericano Sub-17 y estuve también en el proceso con la Sub-15. Del Real Cartagena me llaman todos los días a preguntarme cómo sigo”, expresó.

Y concluyó: “Lastimosamente estaba en el lugar que no era. Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante”, manifestó Santos Mercado al diario El Universal.

Cabe mencionar que la víctima mortal fue identificada como Keiner Blanco, quien era uno de los trabajadores y otras tres personas resultaron heridas, entre ellos el futbolista.

Más noticias de Deportes