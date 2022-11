Otro video, critican a jueza Vivian Polanía por fuerte regaño a un abogado en audiencia virtual

Luego de que se hicieran virales las imágenes de la jueza de función de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía, recostada en su cama y fumando en plena diligencia, en redes sociales han recordado otro ‘incómodo’ momento que vivió un abogado con Polanía.

Mientras que el abogado estaba recordando algunos artículos, lo interrumpió para regañarlo en medio de la audiencia virtual ocurrida en 2020.

“Doctor, mire, qué pena y con todo respeto, esto es un estrado judicial, no una academia. Lleva 10 minutos hablando y no ha dicho nada, por favor a mí no me dé clases de derecho internacional ni de derecho internacional humanitario que acá todos somos abogados. Al punto”, advirtió la jueza.

Sin razón aparente, más allá que el ejercicio de la defensa, el Dr @MarlonDiazyDiaz recibió el peor de los tratos por parte de una Juez de la República. Menos de dos minutos de intervención, un llamado de atención irracional y 0% de respeto con el abogado. 🧐👇🏼 pic.twitter.com/wwmfndxSmm — Dalila Henao 🇨🇴 (@DalilaHenao1) September 7, 2020

Ante el regaño de la jueza, el abogado le reclamó y ella solo le pidió ir al grano; “no moleste más”. Mientras que el letrado le pedía respeto.

Lea también: [Video] Cogieron fuera de base a jueza colombiana en medio de diligencia judicial por Zoom

Investigan a jueza de Cúcuta que apareció en audiencia semidesnuda y fumando

Escasez de medicamentos: más allá de la subida del dólar https://t.co/h8oymDaIjJ — Minuto30.com (@minuto30com) November 19, 2022

Más noticias de Colombia