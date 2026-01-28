Resumen: La normativa electoral colombiana estipula que un candidato no puede participar en más de una consulta para el mismo cargo en un mismo proceso electoral

¿Juez y parte? Magistrados relacionados con el Pacto Histórico definirá si Iván Cepeda puede ir a la consulta

Minuto30.com .- El panorama electoral para el próximo 8 de marzo se calienta, y no precisamente por las propuestas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) desatado una ola de comentarios en redes sociales tras anunciar la comisión que estudiará el presunto impedimento del senador Iván Cepeda para participar en las consultas de marzo.

Lo que ha levantado ampolla y generado todo tipo de ironías —incluyendo el ya viral “finjamos sorpresa”— es que los encargados de decidir el futuro del líder de izquierda son, precisamente, magistrados cercanos a su propia coalición, según reveló Caracol Radio.

Una comisión “entre amigos”

La decisión de conformar esta célula de estudio ha sido cuestionada desde el minuto uno. Los magistrados designados para determinar si Cepeda está inhabilitado o no son:

Fabiola Márquez (propuesta por el Pacto Histórico en el Congreso en 2022)

Alba Lucía Velásquez (propuestas por el Pacto Histórico en el Congreso en 2022)

Álvaro Echeverry (nominado por Colombia Justa y Libres, asesoró la estrategia de testigos electorales de la coalición de izquierda e hizo parte del Ministerio del Interior del actual gobierno)

Para los analistas y la opinión pública, que el CNE delegue esta responsabilidad en tres magistrados con afinidad política directa al investigado pone en entredicho la imparcialidad del proceso. “Es como si el delantero del equipo decidiera si el penalti que él mismo cometió es falta o no”, comentan usuarios en redes sociales.

El viernes: El día de la “sorpresa”

El tiempo apremia. La comisión tiene plazo hasta este viernes para entregar un concepto que será llevado a la Sala Plena. De esta decisión depende si Iván Cepeda podrá seguir adelante con su campaña para las consultas del 8 de marzo o si, por el contrario, el Pacto Histórico sufrirá una baja sensible en sus filas.

Si el viernes la comisión decide habilitar a Cepeda, la sombra de la duda sobre la independencia del CNE será el nuevo caballo de batalla de la oposición. Si lo inhabilita, el Pacto Histórico denunciará un “golpe blando” o persecución judicial. Sea cual sea el resultado, la polémica está servida.

El origen de la discordia: ¿Doble consulta?

La posible inhabilidad de Iván Cepeda gira en torno a un complejo vacío legal en la Ley 1475 de 2011. Según los demandantes, el senador ya habría participado en un proceso de selección interna del Pacto Histórico el pasado 26 de octubre de 2025, donde resultó ganador.

La normativa electoral colombiana estipula que un candidato no puede participar en más de una consulta para el mismo cargo en un mismo proceso electoral.

Se busca determinar si su inscripción para la consulta interpartidista del 8 de marzo constituye una violación a esta prohibición de “doble militancia o doble consulta”, lo que invalidaría su aspiración presidencial.

