[VIDEO] Este jueves inician los Nacionales de Ruta: así saldrá la crono

Este jueves, 2 de febrero, con un total de 423 ciclistas, distribuidos en las categorías Elite, Sub-23 y Damas, iniciará los Campeonatos Nacionales de Ruta 2023 en Bucaramanga, distribuidos en 140 pedalistas Elite varones, 182 en sub 23 varones, 47 Damas Elite y 54 en sub 23 damas.

La primera de las competencias que se llevarán a cabo entre el 2 y el 5 de febrero en la Ciudad Bonita será la Contrarreloj Individual, en la que sobresalen ciclistas como Brandon Rivera y Daniel Martínez, del Ineos; Miguel Ángel López y Walter Vargas, del Team Medellín; Julián Cardona, del Team Sistecrédito y Juan Manuel Barboza, del Orgullo Pais.

Estos serán los Órdenes de Salida de la prueba Contrarreloj de los #NalesRuta2023 , Damas harán 26.5 kms desde las 9:15 a.m. , varones Sub 23 harán 35.9 kms desde 9:41 AM y a las 10:47 am partirán los Elites para hacer 43.5 kilómetros 🇨🇴🚴🕛 #Ciclismo pic.twitter.com/YIxVZTr0xx

