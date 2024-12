¡Por juegos de azar ilegales! 289 perfiles de influencers colombianos podrían ser cerrados por Meta

El Gobierno Nacional, a través de Coljuegos, ha solicitado a Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y a la Policía Nacional el bloqueo de 289 perfiles de redes sociales, entre los que se encuentran reconocidos influencers como La Liendra, Epa Colombia y Yeferson Cossio. La petición fue realizada debido a la promoción de juegos de azar ilegales en sus cuentas, actividades que, según las autoridades, violan la normativa colombiana.

En la solicitud enviada por Coljuegos, se argumenta que estos influencers están promoviendo casas de apuestas no autorizadas y realizando publicidad de juegos de suerte y azar que no cuentan con la debida regulación para operar en Colombia. En particular, se menciona a Daneidy Barrera Rojas (Epa Colombia) y Yeferson Cossio, quienes habrían difundido contenido relacionado con rifas y promociones de juegos de azar ilegales.

La lista de influencers afectados también incluye a otros nombres populares en las redes sociales, como Javier Arias Stunt, Marcela Reyes, Anthony Cárdenas Tv, Karina García y Kymberly Vesga.

El director de Coljuegos, César Augusto Hincapié, destacó que la promoción ilegal de juegos de azar causa una pérdida significativa para el país, al dejar de percibir alrededor de 70.000 millones de pesos anuales en ingresos que podrían destinarse a la salud pública. «Es indispensable que las multinacionales se unan a la lucha contra esta conducta delictiva», señaló Hincapié.

Coljuegos también informó que, además de las solicitudes de bloqueo, actualmente está llevando a cabo 35 procesos administrativos sancionatorios contra influenciadores y empresas vinculadas con la operación ilegal de juegos de azar. Asimismo, se están investigando 79 perfiles adicionales de personas que aún no han sido identificadas.

El Gobierno Nacional continúa su esfuerzo por regular el sector de juegos de suerte y azar en Colombia, buscando proteger a los ciudadanos y garantizar que las actividades relacionadas con este sector se realicen dentro del marco legal.

Aquí más Noticias de Colombia