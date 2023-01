¡Prográmese! Estos son los partidos de los colombianos en el exterior este fin de semana

Un nuevo fin de semana llegó y las ligas alrededor del mundo entran en acción. Conozca la agenda de los jugadores colombianos que actúan en el exterior.

Sábado 21 de enero

8 AM – (Falcao) Rayo Vallecano Vs. Real Sociedad en LaLiga.

9:30 AM – (Rafael Santos Borré) Eintracht Frankfurt Vs. Schalke 04 en Bundesliga.

10 AM – (Jefferson Lerma) Bournemouth Vs. Nottingham Forest en Premier League

West Ham Vs. Everton (Yerry Mina) en Premier League

Southampton Vs. Aston Villa (Jhon Jader Durán) en Premier League.

(Yaser Asprilla) Watford Vs. Rotherham en Championship.

12:30 PM – St. Johnstone Vs. Rangers (Alfredo Morelos) en Copa Escocia.

2:30 PM – Caxias Vs. Gremio (Jaminton Campaz) en Campeonato Gaúcho.

3:30 PM – Vitoria Guimaraes Vs. Porto (Matheus Uribe) en Liga NOS.

6:06 PM – (Stefan Medina, Duván Vergara) Monterrey Vs. San Luis en Liga MX.

8:10 PM – (Roger Martínez) América Vs. Puebla en Liga MX.

Domingo 22 de enero

6:30 AM – (Jeison Murillo) Sampdoria Vs. Udinese en Serie A.

8 AM – (Johan Mojica) Villarreal Vs. Girona (Bernardo Espinosa) en LaLiga.

9 AM – (Luis Sinisterra) Leeds United Vs. Brentford en Premier League.

Manchester City Vs. Wolverhampton (Yerson Mosquera) en Premier League.

10 AM – (Gustavo Cuéllar) Al-Hilal Vs. Abha Club en Liga Saudí.

10:15 AM – (Helibelton Palacios) Elche Vs. Osasuna en LaLiga.

12 PM – (Kevin Agudelo) Spezia Vs. Roma en Serie A.

12:30 PM – (Éder Álvarez Balanta) Brujas Vs. Charleroi en Liga Belga.

1:30 PM – Atromitos Vs. Olympiacos (James Rodríguez) en Liga Grecia.

2 PM – (Eduard Atuesta) Palmeiras Vs. Sao Paulo en Campeonato Paulista.

2:45 PM – (Juan Guillermo Cuadrado) Juventus Vs. Atalanta (Duván Zapata, Luis Muriel) en Serie A.

