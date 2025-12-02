El judo colombiano tuvo un exigente pero productivo debut en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, dejando una huella inmediata en el medallero.

La jornada inaugural en el tatami de la VIDENA se cerró para la delegación nacional con un balance de dos medallas de plata y un bronce, producto de intensos combates que demostraron la solidez y el alto nivel competitivo de los atletas del país en la capital peruana.

Las medallas de plata fueron conquistadas por las judocas Cindy Mera y Erika Lasso, quienes lograron avances determinantes hasta las finales de sus respectivas categorías. Mera (63 kg) mostró autoridad al vencer en semifinales, aunque la venezolana A.

Barrios la superó en el combate por el oro. Por su parte, Lasso (48 kg) también superó la semifinal con contundencia, pero no pudo con la panameña N. Candelo en la disputa por el primer lugar, firmando así la segunda presea plateada para Colombia.

El podio colombiano se completó con la valiosa medalla de bronce obtenida por María Villalba en los 57 kg.

¡Gran estreno! Judo colombiano brilla en Lima con tres medallas bolivarianas

Luego de un revés en semifinales ante la ecuatoriana A. Gavidia, Villalba demostró su espíritu de lucha y se recuperó con determinación para ganar el combate final por la presea de bronce.

Este triunfo aseguró la tercera medalla para el país, redondeando un positivo arranque de la disciplina.

Con este promisorio inicio, el equipo colombiano de judo se alista para una segunda jornada clave con la mira puesta en ampliar su cosecha de medallas.

Este martes, la expectativa se centrará en seis atletas que entrarán en acción: Duván Nieto (+100 kg), Luisa Bonilla (-70 kg), Brenda Olaya (-78 kg), Daniel Paz (-90 kg), Francisco Balanta (100 kg) y Brigitte Carabalí (+78 kg), quienes buscarán seguir dejando en alto los colores de Colombia en Lima.

