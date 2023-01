in

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro mujeres que habrían participado en la desviación ilegal de más de 1.500 millones de pesos. Así mismo la Entidad anunció que de manera paralela fueron ocupados, con fines de extinción de dominio, los bienes de una quinta persona.

En diligencias realizadas por el CTI fueron capturadas una ex auxiliar de tesorería, X. Olano D.; una ex auxiliar contable, J. F. Carvajal A.; una ex asistente administrativa, Y. A. Pabón V.; y la exjefa de Control Interno, S. E. Bautista J. de la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona -Empopamplona- S.A. E.S.P. en el departamento de Norte de Santander.

Todas, según las investigaciones, participaron en la desviación de 1.500 millones de pesos de la entidad. Al parecer, mientras ejercieron los cargos entre 2016 y mayo de 2022, permitieron que los recursos del erario fueran transferidos de manera irregular a las cuentas personales del entonces tesorero de la empresa pública en la que trabajaban.

Las mujeres, a quienes les imputaron los delitos como peculado por apropiación y prevaricato por acción, no aceptaron los cargos. Un juez las mandó a casa por cárcel mientras se adelanta el proceso.

Simultáneamente a este proceso, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, inició proceso de extinción sobre tres bienes que pertenecen al extesorero de Empopamplona S.A. E.S.P. a donde iban a parar los recursos desviados.

Los bienes, que ya están secuestrados y que corresponden a un predio rural, un bien urbano y un vehículo, avaluados en unos 245 millones de pesos, ya quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-.

