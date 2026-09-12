Judicializado alias Negro Ober, señalado cabecilla del grupo delincuencial «Los Costeños», por ola de extorsiones en Atlántico

Resumen: Siete presuntos integrantes de la estructura también fueron imputados por hacer exigencias económicas en medio de amenazas a comerciantes, tenderos, vendedores informales y pobladores

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta participación de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, en una ola de extorsiones contra comerciantes y pobladores de Barranquilla, Soledad y Galapa (Atlántico).

De acuerdo con la investigación, esta persona habría continuado dirigiendo las actividades extorsivas desde los centros carcelarios donde ha permanecido privado de la libertad entre 2025 y 2026. En los casos conocidos las víctimas recibieron panfletos intimidatorios y videollamadas en las que alias Negro Ober, al parecer, realizabadirectamente las exigencias económicas.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de julio de 2025, en Soledad. Un comerciante fue interceptado cuando guardaba su vehículo cerca de un billar y, mediante el uso de armas de fuego, retenido. Posteriormente, fue trasladado hasta el sector conocido como ‘Round Point’, en Galapa, y allí amenazado y comunicado mediante videollamada con alias Negro Ober, quien le habría pedido 10 millones de pesos a cambio de devolverle el carro y permitirle continuar con su actividad comercial.

El 14 de julio siguiente, la víctima fue contactada por vía telefónica y nuevamente retenida. En esa oportunidad le indicaron que debía pagar una exigencia económica distinta de 13 millones de pesos.

En este y otros eventos delictivos documentados, alias Negro Ober presuntamente se articuló con siete señalados integrantes de ‘Los Costeños’, quienes cumplirían distintos roles como facilitar las llamadas extorsivas, ejercer intimidación sobre los afectados y cobrar las extorsiones.

En una acción conjunta con la Policía Nacional fueron capturadas seis de estas personas, identificadas como Javier Eduardo González Lizcano, Jesús David Pérez Montes, Linda Dayana Orozco Ochoa, Yuleidis María Payares Henao, Wendy Johanna Jiménez Sarmiento y Cristian José Nieto Oyola. Entre tanto, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez y Brigith Andrea Hernández Arrias fueron notificados de este nuevo proceso en su contra en los establecimientos carcelarios donde permanecen privados de la libertad.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a ‘Negro Ober’, González Lizcano y Hernández Arrias, de acuerdo con la posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.

Los otros cinco procesados fueron vinculados formalmentepor extorsión agravada.

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