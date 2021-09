VIDEO: Juanes cantó la versión rockera de ‘Rebelión’ del Joe Arroyo en los premios Billboard

El cantante y compositor Juanes, fue uno de los encargados de animar los Premios Billboard de la Música Latina, que reconoce los álbumes, canciones e intérpretes más populares en la música latina, de acuerdo al éxito de los artistas durante el año.

Durante la primera parte de la gala, el artista paisa cantó la versión rockera de ‘Rebelión’, el célebre éxito del maestro Joe Arroyo, y el cual incluyó en su nuevo álbum titulado ‘Origen’.

Esta versión generó todo tipo de reacciones de los usuarios, pues para algunos fue una interpretación brillante y original, mientras que otros no estuvieron tan convencidos de que esta fuera la interpretación adecuada.

Still speechless after that JUANES #Billboards2021

performance. pic.twitter.com/9pqB2zEDMF

— Betsy🎺 (@betsyffj) September 24, 2021