VIDEO. Juanes mostró lo que hace cuando le sacan la piedra

El cantante paisa conocido como Juanes mostró lo que hace cuando le sacan la piedra.

Por medio de su cuenta de Instagram, Juanes publicó un video en el que dejaba ver lo que hacía cuando le sacaban la piedra.

En el video se observa a Juanes tomar una ‘piedra’ del suelo para ponerla encima de una mesa, al parecer le sacaron la piedra sin su autorización.

“¡No me saquen la piedra!”, dice el escrito del video, que fue publicado en la tarde de este jueves 3 de noviembre.

“De tanto usar la camisa negra”, “Sansón que fuerte eres mi juanes”, “ una debilidad y una realidad”, “ no me le saquen la piedra ome”, “que fuerte”, “No sé de qué se trata, pero me parece muy gracioso” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

Luego de cuatro horas de estar publicado, Juanes eliminó el video de su cuenta oficial de Instagram.

