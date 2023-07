Juanes «Más» en vivo desde Medellín

El álbum «Vida Cotidiana» de Juanes, sigue entregando momentos increíbles «desde las alturas y noche de Medellín» en vivo.

Juanes sigue entregando su voz con un sonido dance y personal a través de «Más», su nueva canción en la que se siente su voz de forma cálida y viva. Vida Cotidiana» álbum que abre su corazón para estar más cercano al país, su familia, amigos y Medellín la casa que lo vio crecer permitiendo disfrutar este tema grabado en vivo con un vídeo en el que desde el helipuerto de la Gobernación de Antioquia, se ve la capital antioqueña en toda su dimensión de ciudad cosmopolita.

MÁS EN VIVO DESDE MEDELLÍN / VIDEO

«Más» es otra de esas canciones de Juanes para sentirse identificados y poderle decirle a esa persona que llena el corazón, lo que se siente cuando se tiene ganas de más.

Más / Letra Juanes /Tomás Torres

El tiempo pasa y yo paso el tiempo

Discutiendo con la soledad

Desconociendo esta enfermedad

Que nos lleva en contra tiempo

Quizás tú me estás cambiando

Quizás

Quizás tú puedes mostrarme

O por lo menos explicarme

¿Qué debo hacer?

Cuando yo quiero más

Me dejas con ganas de más

Te vas y me dejas así

Sin vivir

Sin morir

Oh oh

Jamás pensé sentir esto

Jamás, me siento invisible sin ti

Dime por qué eres así

Oh oh

Oh oh

Le pregunto al cielo si lo nuestro es algo imposible

Me siento irreconocible

Cuando no estoy contigo me convierto en mi enemigo

Solo te quiero llamar

Quizás tú me estás cambiando

Quizás

Quizás tú puedes mostrarme

O por lo menos explicarme

¿Qué debo hacer?

Cuando yo quiero más

Me dejas con ganas de más

Te vas y me dejas así

Sin vivir

Sin morir

Oh oh

Jamás pensé sentir esto

Jamás, me siento invisible sin ti

Dime por qué eres así

Oh oh

Oh oh

Para ti un beso es el fin

Para mí solo el comienzo

Dime ¿A dónde vas con esto?

No dejemos esto aquí

Dime por qué eres así

Dime por qué eres así

Dime por qué eres así

Dime por qué eres así

Para ti un beso es el fin

Para mí solo el comienzo

Dime ¿A dónde vas con esto?

No dejemos esto aquí

Dime por qué eres así

Dime por qué eres así

Dime por qué eres así

Dime por qué eres así

Jamás pensé sentir esto

Jamás, me siento invisible sin ti

Dime por qué eres así

Oh oh

Oh oh

Sigue más noticias de entretenimiento.