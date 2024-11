Juanes canta en la calle con Mindo y le pide miti miti

Un divertido momento y clip video de Juanes «apoyando» a un cantante callejero representado por «El Mindo» generó sonrisas.

Armando Ortiz Vera, más conocido como «El Mindo«, logró sus minutos de fama al cantar en la calle uno de los temas de Juanes, representando a un «anónimo» cantante en una calle en Miami. De nada valió entonar «Nada Valgo Sin Tu Amor» cuando el paisa al bajarse del carro se da cuenta de lo que pasa, se une para acompañarlo y cantan mientras el estuche de guitarra que sirve para las propinas genera emociones.

Terminado el canto, «Mindo el cantante», llorando le asegura a Juanes que «esto para él es un sueño cumplido» mientras sostiene en sus manos varios dólares de diferentes denominaciones. Al darles las gracias el cantante de la Camisa Negra, le responde: «gracias no pero gracias de qué hermano … al contrario gracias a vos». A lo que «El Mindo responde «gracias a mí». Y Juanes le dice «sí claro gracias a vos hermano». Sorprendiéndolo con «vamos a partir esa vaina o qué? .. miti miti Mijo!«. Donde el mundo asombrado le dice: «¿Partirla …claro!. Al siguiente cuadro Juan Esteban (Juanes) exclama «entonces mire vea» contando el dinero en el que se ven billetes de$1, $5 y $200 dólares. «Yo cante el coro, le ayudé ahí que un pedacito con la letra y lo acompañé; además la canción es mía. Yo creo que me merezco esto y además la cosa está muy dura papa. La sacaste barata papá (dándole una palmada en el pecho)». Dejando solo al Mindo con la mirada perdida y lánguida ambientada con canción y la letra: «porque nada pago porque nada tengo. Si no tengo lo mejor…».

Un divertido momento representado que hizo parte de la campaña «Juanes Colombia».

Juanes le pone una sonrisa a las redes

