Juancho de la Espriella. Foto tomada de un video de Instagram

Resumen: Bloom, figura clave en la industria y cercano al círculo íntimo de Juancho, pidió oraciones y buena energía para la pronta recuperación del "maestro"

Juancho de la Espriella es internado en Bogotá: Sus seguidores están preocupados

Minuto30.com .- El mundo del vallenato se mantiene en vilo tras conocerse la hospitalización de urgencia del reconocido acordeonero Juancho de la Espriella. El artista fue ingresado en un centro asistencial de la capital colombiana tras presentar un cuadro de dolor abdominal agudo.

Diagnóstico y parte médico oficial

Según reportes del personal médico y del entorno cercano al artista, el diagnóstico principal es un cálculo (litiasis), lo que generó la crisis de dolor que obligó a su traslado inmediato.

Desde el centro médico se ha emitido un parte de tranquilidad; en él se explica que el músico se encuentra estable y bajo observación constante.

Se espera que en las próximas horas se realice una intervención quirúrgica para la extracción del cálculo.

Los especialistas aseguran que el procedimiento de rutina y no representa un riesgo para su vida y es el protocolo estándar para estos casos.

El mensaje de Carlos Bloom

Su mánager, Carlos Bloom, envió un mensaje de aliento a través de sus canales oficiales. Bloom, figura clave en la industria y cercano al círculo íntimo de Juancho, pidió oraciones y buena energía para la pronta recuperación del “maestro”.

“Juancho está en buenas manos. Es un hombre fuerte y pronto estará de regreso con su acordeón” — Mensaje de apoyo tras la hospitalización.

Trayectoria y compromiso

Juancho de la Espriella, pilar del vallenato contemporáneo y líder de la agrupación ‘Los de Juancho’, es recordado por sus uniones históricas con figuras como Silvestre Dangond. Sus seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, esperando su pronto regreso a los escenarios.