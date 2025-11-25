Minuto30
    ¡Juana Rueda retiene su título! Bicampeona bolivariana en Pistola de Aire
    La colombiana Juana Rueda revalidó su dominio continental al ganar el oro en Pistola de Aire, consagrándose bicampeona bolivariana en Lima 2025. Foto: cortesía Comité Olímpico Ecuatoriano
    Resumen: La deportista colombiana Juana Rueda se coronó bicampeona bolivariana en la prueba individual de Pistola de Aire en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, revalidando su título de 2022 con una actuación de alta precisión que le valió la medalla de oro con 236.9 puntos, superando a la peruana Liz Carrión (plata) en la final. Además, la delegación colombiana de tiro deportivo sumó el bronce en la prueba por equipos masculina de Rifle de Aire, con Carlos Hernández, Iván López y Pedro Velasco, lo que eleva el total de medallas del país en la disciplina a tres.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La deportista colombiana Juana Rueda reafirmó su dominio en el tiro deportivo continental al conseguir la medalla de oro y retener su título en la prueba individual de Pistola de Aire en el marco de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

    Con una emocionante actuación en el Polígono de Tiro Las Palmas, Rueda se coronó bicampeona bolivariana, repitiendo la gesta lograda en Valledupar 2022.

    La jornada comenzó temprano con la ronda de clasificación, donde la colombiana se ubicó en la segunda posición con un puntaje de 564 tras seis rondas de disparos, asegurando su cupo entre las ocho mejores.

    La final fue una instancia de alta exigencia con eliminación progresiva. Rueda mostró temple y precisión, logrando un puntaje de 236.9.

    La definición fue ajustadísima, pues la cafetera superó en el tiro definitivo a la peruana Liz Carrión (232.7), quien se llevó la plata. La también local Deysi Jilapa completó el podio con el bronce (210.6).

    “Fue una medalla muy guerreada, una medalla muy trabajada. Aquí está el resumen del trabajo de todo el año”, expresó Juana Rueda tras su victoria.

    Posteriormente, la delegación de tiro deportivo sumó otra presea gracias al equipo masculino de Rifle de Aire.

    La escuadra conformada por Carlos Hernández, Iván López y Pedro Velasco se alzó con la medalla de bronce con un puntaje total de 1831. El oro fue para El Salvador (1851) y la plata para Perú (1847).

    A nivel individual en esta modalidad, Iván López, que clasificó octavo, finalizó su participación en la cuarta casilla con 203.3 puntos.

    Con estos resultados, el país suma ya tres medallas en la disciplina, incluyendo la presea de plata obtenida el pasado domingo por Sebastián Sánchez, Juan Sebastián Rivera y Armando Gómez en la competencia por equipos masculino de pistola de aire.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

