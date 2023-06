VIDEO: Juan Vicente Pérez, venezolano, celebró sus 114 años y también ser el hombre más viejo del mundo

Juan Vicente Pérez Mora, venezolano, se convirtió en el hombre más viejo del mundo, luego de celebrar el pasado sábado 114 años, su edad y lo bien que se muestra ha causado asombro en varios y por esto, muchos aprovechan par felicitarlo y hacer un reconocimiento a su vida.

Entre quienes aprovecharon para felicitar a don Vicente, fue el gobernador tachirense, Freddy Bernal, quien orgulloso conmemoró la vida de este hombre, «Hoy conmemoramos a lo grande, con amor, alegría y mucha fe en Dios, los 114 años de edad de don Juan Vicente Pérez Mora, el hombre más longevo del mundo, oriundo del hermoso pueblo de montaña San José de Bolívar», escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Adicional a este precioso mensaje, el mandatario compartió en la red social un vídeo que muestra a este adulto en su esencia, como una persona feliz, alegre, divertida, y muy amante de la música, mientras hace sonar un par de maracas junto a un grupo de música folclórica.

«Para don Juan Vicente Pérez Mora, para toda su familia y para el pueblo de San José de Bolívar, un gran abrazo. ¡Qué orgullo tener en nuestras tierras a un hombre bendecido por Dios y por la naturaleza! ¡Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga!», dijo el gobernador.

El «tío Juan», como es popularmente conocido, nació el 27 de mayo de 1909 y, desde 2020, cuando EFE dio a conocer su historia, esperaba la certificación del Guinness World Récord, que se dio a conocer el 17 de mayo del año pasado.

Posteriormente, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó su orgullo y aprecio al hombre más longevo del mundo.

Este hombre siempre ha vivido en una zona montañosa de Táchira, donde trabajó en el campo por más de 50 años. Allí también se casó y tuvo 11 hijos con Ediofina García, quien falleció en 1997 tras 60 años de matrimonio.

El Guinness también felicitó, por Twitter, al supercentenario, quien -señaló- «tiene 18 nietos, 41 bisnietos y 12 tataranietos».

Happy birthday to Juan Vicente Perez Mora, the world’s oldest living man, who turns 114 today! ️

Juan Vicente lives in Venezuela and has 18 grandchildren, 41 great-grandchildren and 12 great-great-grandchildren. pic.twitter.com/2iD9vMV8lR

