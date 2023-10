Juan Toscano, campeón de la NBA, confía en triunfo del español Sainz en el GP de México

in

México, 28 oct (EFE).- El mexicano Juan Toscano-Anderson, campeón con los Warriors de Golden State de la NBA en el 2022, confió este sábado en que el español Carlos Sainz, piloto de la escudería Ferrari de Fórmula Uno, triunfe en el Gran Premio de México que se disputa el domingo.

"Carlos Sainz me invitó a venir. En un rato voy a verlo y por supuesto que voy a apoyarlo con todo en la clasificación y en la carrera de mañana en la que confío resulte ganador", aseveró el también exjugador de Los Ángeles Lakers y Utah Jazz de la NBA.

Toscano, quien anunció en septiembre pasado que jugará para los Capitanes de la Ciudad de México de la G-League (Liga de desarrollo de la NBA en este país), dijo estar emocionado porque vivirá su primera experiencia en un Gran Premio.

"No sé mucho de Fórmula uno, es mi primera vez, pero siempre estoy abierto a nuevas experiencias; es extraordinario estar aquí para disfrutar de la velocidad y apoyar a mi amigo Carlos. Espero empaparme rápido de todo esto", dijo el mexico-estadounidense nacido en Oakland, California.

El jugador de 30 años que saltó al baloncesto profesional con los Soles de Mexicali de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de este país destacó el entorno que se vive alrededor de la Fórmula Uno que comparó con el de los partidos de la NBA.

"El ambiente me fascina, me recuerda al de un juego de la NBA, aunque yo no puedo ir como aficionado a juegos de baloncesto porque siempre estoy concentrado o jugando; disfruto mucho estar aquí, del otro lado, como un aficionado más", subrayó.

Juan Toscano también habló de las expectativas que tiene en los Capitanes y un futuro retorno a la NBA.

"Mi vida es un gira, siempre dispuesto a estar en donde me necesiten, aunque nací en Estados Unidos siempre fue mi ilusión vivir en México, estoy muy emocionado por esta nueva etapa. Será un reto jugar con los Capitanes. Voy a buscar ganar un título con ellos antes de pensar en regresar a la NBA", concluyó.

Los Capitanes de la Ciudad de México arrancarán la temporada 2023-2024 dentro de la Showcase Cup el próximo 10 de noviembre ante Osceola Magic.

Por: EFE