Resumen: Zuluaga busca consolidarse como el defensor de las autonomías municipales frente a un sistema que, según su visión, castiga la eficiencia y el orden con la indiferencia y las trabas burocráticas.

«Juan sin miedo» se compromete a apoyo tecnológico y presupuestal a Itagüí para derrotar la corrupción, la extorsión y el microtráfico

El precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga, conocido como ‘Juan Sin Miedo’ intensificó su discurso en el Valle de Aburrá, llevando su promesa de autonomía regional directamente a Itagüí, un municipio que destacó como «modelo de seguridad y corazón industrial del país.

En un mensaje contundente, Zuluaga criticó el obstáculo que representa el Gobierno Central para la prosperidad y la tranquilidad de este municipio.

La tesis central de «Juan Sin Miedo» es clara: el liderazgo en seguridad y el progreso industrial de Itagüí están en riesgo cuando el gobierno central le pone trabas a los recursos que se necesitan para enfrentar la extorsión y el microtráfico.

Seguridad sin chantajes: el compromiso de los dos pilares

Zuluaga abordó los dos mayores desafíos del municipio: la seguridad y la logística industrial, proponiendo soluciones basadas en respaldo a la autonomía de Itagüí:

Apoyo tecnológico y presupuestal para la seguridad: El precandidato prometió «apoyo decidido» para la seguridad de Itagüí. Esto se traduce en presupuesto y autonomía operativa para robustecer el sistema de cámaras, adquirir mejor tecnología y fortalecer la fuerza policial necesaria para combatir los delitos que afectan la tranquilidad y la economía.

La advertencia fue directa: el progreso de Itagüí «no puede ser chantajeado por una firma en la Casa de Nariño».

Eficiencia logística y fin a la burocracia: al reconocer la vocación industrial de Itagüí, Zuluaga se comprometió a eliminar los «cuellos de botella burocráticos».

La promesa es brindar respaldo para financiar y ejecutar proyectos viales y logísticos que garanticen que la industria local pueda mover sus productos «rápido y sin trancones», bajo la filosofía de: «menos trámites, más prosperidad».

Tranquilidad para la economía

El discurso de Zuluaga resalta la conexión directa entre la prosperidad económica y la tranquilidad, una idea que resuena profundamente en un municipio con una fuerte base industrial.

El precandidato, un hombre de regiones, afirmó conocer que la prosperidad «se construye de la mano de la tranquilidad» y que su gobierno brindará la «capacidad real para proteger lo que han construido».

Al presentarse como el presidente que garantizará que «Itagüí, el líder en seguridad, no se arrodilla ante nadie», Zuluaga busca consolidarse como el defensor de las autonomías municipales frente a un sistema que, según su visión, castiga la eficiencia y el orden con la indiferencia y las trabas burocráticas.

El mensaje final es un llamado a la acción: el poder y la decisión sobre el futuro deben residir en el municipio, no en un escritorio lejano.