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    Juan Pablo Rosso desapareció en Envigado

    Juan Pablo se encuentra desaparecido desde el 31 de julio

    Publicado por: Juan Manuel

    JUAN PABLO ROSSO MEJIA
    Juan Pablo Rosso desapareció en Envigado

    Resumen: Juan Pablo Rosso Mejía, de 21 años, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 31 de julio de 2026 en el municipio de Envigado.

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    Juan Pablo Rosso Mejía, de 21 años, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 31 de julio de 2026 en el municipio de Envigado.

    Al momento de su desaparición, vestía un jean azul claro y una camiseta de color blanco. Estas prendas corresponden a las características reportadas para facilitar su identificación.

    Como señal particular, Juan Pablo tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la inscripción “Melisa – Marcela” acompañada de un reloj. Esta característica puede ser relevante para su identificación y para cualquier información relacionada con su paradero.

    1 BOLETIN JUAN PABLO ROSSO MEJIA

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