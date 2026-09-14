Juan Pablo Rosso desapareció en Envigado

Resumen: Juan Pablo Rosso Mejía, de 21 años, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 31 de julio de 2026 en el municipio de Envigado.
Juan Pablo Rosso Mejía, de 21 años, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 31 de julio de 2026 en el municipio de Envigado.
Al momento de su desaparición, vestía un jean azul claro y una camiseta de color blanco. Estas prendas corresponden a las características reportadas para facilitar su identificación.
Como señal particular, Juan Pablo tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la inscripción “Melisa – Marcela” acompañada de un reloj. Esta característica puede ser relevante para su identificación y para cualquier información relacionada con su paradero.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios