Juan Pablo Restrepo desapareció en Medellín

Resumen: Juan Pablo Restrepo Vélez, de 39 años, es un hombre de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina. Según la información suministrada, al momento de su desaparición no se cuenta con datos precisos sobre las prendas de vestir que llevaba, ya que no se recuerdan.

Juan Pablo Restrepo Vélez, de 39 años, es un hombre de nacionalidad colombiana e identidad de género masculina. Según la información suministrada, al momento de su desaparición no se cuenta con datos precisos sobre las prendas de vestir que llevaba, ya que no se recuerdan.

Como señal particular, presenta un lunar o punzón ubicado en la mejilla derecha, característica que puede contribuir a su identificación. Esta señal debe ser tenida en cuenta junto con sus demás características físicas y personales en caso de búsqueda o reconocimiento.

Juan Pablo Restrepo Vélez fue reportado como desaparecido el 30 de mayo de 2026, en Medellín, Antioquia. Desde esa fecha se desconoce su paradero, por lo que la información disponible sobre sus características y la señal particular puede ser relevante para facilitar su localización e identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes