Juan Pablo Niño desapareció en Bello

Resumen: Juan Pablo Niño Olea es un joven de 20 años que desapareció el 29 de octubre de 2025 en el Barrio Niquia, ubicado en Bello, Antioquia .

En cuanto a sus características físicas, Juan Pablo tiene una contextura mediana y piel blanca. Su rostro es de forma ovalada, con nariz recta, boca pequeña y labios medianos.

Su cabello es rubio, liso y corto, mientras que sus ojos son negros y de tamaño pequeño.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes