Juan Pablo Niño desapareció en Bello

Juan Pablo Niño Olea es un joven de 20 años que desapareció el 29 de octubre de 2025 en el Barrio Niquia, ubicado en Bello, Antioquia.

En cuanto a sus características físicas, Juan Pablo tiene una contextura mediana y piel blanca. Su rostro es de forma ovalada, con nariz recta, boca pequeña y labios medianos.

Su cabello es rubio, liso y corto, mientras que sus ojos son negros y de tamaño pequeño.

