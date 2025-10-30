Juan Pablo Niño desapareció en Bello

Resumen: Juan Pablo Niño Olea es un joven de 20 años que desapareció el 29 de octubre de 2025 en el Barrio Niquia, ubicado en Bello, Antioquia.
En cuanto a sus características físicas, Juan Pablo tiene una contextura mediana y piel blanca. Su rostro es de forma ovalada, con nariz recta, boca pequeña y labios medianos.
Su cabello es rubio, liso y corto, mientras que sus ojos son negros y de tamaño pequeño.