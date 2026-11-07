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Juan Pablo Muñoz Martinez desapareció en Envigado

Juan Pablo Muñoz Martinez, de 30 años, desapareció el 31 de octubre en Envigado.

Publicado por: Juan Manuel

Juan Pablo Muñoz Martinez desapareció en Envigado
Juan Pablo Muñoz Martinez desapareció en Envigado

Resumen: Juan Pablo Muñoz Martinez, de 30 años, desapareció el 31 de octubre de 2026 en el parque principal de Envigado. Vestía visera negra, camiseta color crema, pantalón jean azul y tenis Nike negros, y llevaba un morral. Cualquier información puede reportarse al CTI Medellín, teléfono 5903108, extensión 41351, o al celular 318 532 28 52.

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Juan Pablo Muñoz Martinez, de 30 años, desapareció el 31 de octubre de 2026 en el parque principal de Envigado, Antioquia.

Juan Pablo es de sexo masculino, se identifica como hombre y es de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía visera negra, camiseta color crema, pantalón jean azul y tenis Nike negros, y llevaba un morral. Como señal particular tiene un lunar grande en la mejilla derecha.

Cualquier información sobre su paradero puede reportarse a la Sección de Policía Judicial – CTI Medellín, Grupo de Desaparecidos, Carrera 64 C N. 67-300, Bloque H, Piso 4, teléfono 5903108, extensión 41351, o al celular 318 532 28 52.

Ficha de búsqueda de Juan Pablo Muñoz Martinez - Fiscalía General de la Nación

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