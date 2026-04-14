Juan Pablo Millán desapareció en Medellín

Resumen: Juan Pablo Millán Toro es un hombre colombiano de 24 años de edad, identificado como de sexo masculino y de género hombre. Al momento de su desaparición, vestía un jean claro, camiseta azul oscuro y tenis de colores blanco y verde.

Juan Pablo Millán Toro es un hombre colombiano de 24 años de edad, identificado como de sexo masculino y de género hombre. Al momento de su desaparición, vestía un jean claro, camiseta azul oscuro y tenis de colores blanco y verde.

Entre sus señas particulares se destacan un tatuaje en las costillas del lado derecho, una cicatriz en el hombro derecho y un lunar visible en la frente, características que pueden ayudar a su identificación.

Fue reportado como desaparecido el 7 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín, Colombia, por lo que se solicita atención a cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes