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    Juan Pablo Millán desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 7 de abril

    Publicado por: Juan Manuel

    Juan Pablo Millán desapareció en Medellín

    Resumen: Juan Pablo Millán Toro es un hombre colombiano de 24 años de edad, identificado como de sexo masculino y de género hombre. Al momento de su desaparición, vestía un jean claro, camiseta azul oscuro y tenis de colores blanco y verde.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Juan Pablo Millán Toro es un hombre colombiano de 24 años de edad, identificado como de sexo masculino y de género hombre. Al momento de su desaparición, vestía un jean claro, camiseta azul oscuro y tenis de colores blanco y verde.

    Entre sus señas particulares se destacan un tatuaje en las costillas del lado derecho, una cicatriz en el hombro derecho y un lunar visible en la frente, características que pueden ayudar a su identificación.

    Fue reportado como desaparecido el 7 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín, Colombia, por lo que se solicita atención a cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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